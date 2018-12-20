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Мала приватизація принесла Україні вже близько 600 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна отримала від проведення “малої приватизації” близько 600 млн грн. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

Мала приватизація принесла Україні вже близько 600 млн грн

“По „малій приватизації“ за чотири місяці фактично відбулося 437 успішних аукціонів. Ми говоримо про майже 600 млн грн у казні бюджету”, — сказав Кубів.

Нагадаємо, 17 серпня відбувся перший успішний аукціон малої приватизації. Першим лотом, який продано на ProZorro.Продажі, став зерноток в Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою. Комплекс нежитлових будівель було продано на аукціоні за 209 643 грн.

Як повідомляв УНН, конкурс з продажу “Центренерго” скасували.

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