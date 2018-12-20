Мала приватизація принесла Україні вже близько 600 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна отримала від проведення “малої приватизації” близько 600 млн грн. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“По „малій приватизації“ за чотири місяці фактично відбулося 437 успішних аукціонів. Ми говоримо про майже 600 млн грн у казні бюджету”, — сказав Кубів.
Нагадаємо, 17 серпня відбувся перший успішний аукціон малої приватизації. Першим лотом, який продано на ProZorro.Продажі, став зерноток в Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою. Комплекс нежитлових будівель було продано на аукціоні за 209 643 грн.
Як повідомляв УНН, конкурс з продажу “Центренерго” скасували.