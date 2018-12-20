Малая приватизация принесла Украине уже около 600 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина получила от проведения “малой приватизации” около 600 млн грн. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
“По „малой приватизации“ за четыре месяца фактически произошло 437 успешных аукционов. Мы говорим о почти 600 млн грн в казне бюджета”, — сказал Кубив.
Напомним, 17 августа состоялся первый успешный аукцион по малой приватизации. Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной. Комплекс нежилых зданий был продано на аукционе за 209 643 грн.
Как сообщал УНН, конкурс по продаже “Центрэнерго” отменили.