Малая приватизация принесла Украине уже около 600 млн грн

“По „малой приватизации“ за четыре месяца фактически произошло 437 успешных аукционов. Мы говорим о почти 600 млн грн в казне бюджета”, — сказал Кубив.

Напомним, 17 августа состоялся первый успешный аукцион по малой приватизации. Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной. Комплекс нежилых зданий был продано на аукционе за 209 643 грн.

Как сообщал УНН, конкурс по продаже “Центрэнерго” отменили.