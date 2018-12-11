Конкурс з продажу “Центренерго” скасували через російський слід

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Конкурс з продажу пакету акцій ПАТ “Центренерго”, який мав відбутися 13 грудня, не відбудеться через те, обидва претенденти не допущені до торгів. Крім того, власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Фонду державного майна України Віталій Трубаров, передає УНН.