Конкурс з продажу “Центренерго” скасували через російський слід
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Конкурс з продажу пакету акцій ПАТ “Центренерго”, який мав відбутися 13 грудня, не відбудеться через те, обидва претенденти не допущені до торгів. Крім того, власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Фонду державного майна України Віталій Трубаров, передає УНН.
“Конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ „Центренерго“ 13 грудня не відбудеться”, — зазначив він.
Трубаров пояснив, що обидва учасники, а саме ТОВ “Укрдонінвест” та Виробниче унітарне підприємство “Нафтобітумний завод”, не допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідає вимогам законодавства.
“Зокрема пункту 5.7.14 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, щодо надання інформації та копій документів стосовно пов’язаних з потенційним покупцем осіб. Також ненадано копії документів, на підтвердження отримання коштів на суму не меншу ніж початкова ціна продажу об’єкту”, — уточнив він.
Крім того, розповів він, посилаючись на інформаціє правоохоронних органів, кінцевим бенефіціарним власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ. І учасник торгів не повідомив про це в конкурсній документації.
Нагадаємо, раніше голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус повідомляв про те, що конкурс з продажу ПАТ “Центренерго” зі стартовою ціною 5,984 млрд грн, який мав відбутися 13 грудня 2018 року, скасували.
Конкурс з продажу ПАТ “Центренерго” зі стартовою ціною 5,984 млрд грн анонсували на 13 грудня 2018 року.
Раніше Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакету акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго”.