Конкурс по продаже "Центрэнерго" отменили из-за российского следа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Конкурс по продаже пакета акций ОАО "Центрэнерго", который должен состояться 13 декабря, не состоится из-за того, оба претендента не допущены к торгам. Кроме того, владельцем одного из претендентов является лицо, которое также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, передает УНН.
"Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" 13 декабря не состоится", - отметил он.
Трубаров пояснил, что оба участника, а именно ООО "Укрдонинвест" и Производственное унитарное предприятие "нефтебитумных завод", не допущенные к участию в конкурсе, поскольку поданая ими документация не соответствует требованиям законодательства.
"В частности пункта 5.7.14 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, о предоставлении информации и копий документов относительно связанных с потенциальным покупателем человек. Также не предоставлено копии документов, в подтверждение получения средств на сумму не менее чем начальная цена продажи объекта", - уточнил он.
Кроме того, рассказал он, ссылаясь на информацию правоохранительных органов, конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, которое также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ. И участник торгов не сообщил об этом в конкурсной документации.
Напомним, ранее глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус сообщал о том, что конкурс по продаже ПАО "Центрэнерго" со стартовой ценой 5984000000 грн, который имел состояться 13 декабря 2018 года, отменили.
Конкурс по продаже ПАО "Центрэнерго" со стартовой ценой 5984000000 грн анонсировали на 13 декабря 2018.
Ранее Кабинет министров утвердил условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго".