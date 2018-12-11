Конкурс по продаже "Центрэнерго" отменили из-за российского следа

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Конкурс по продаже пакета акций ОАО "Центрэнерго", который должен состояться 13 декабря, не состоится из-за того, оба претендента не допущены к торгам. Кроме того, владельцем одного из претендентов является лицо, которое также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, передает УНН.