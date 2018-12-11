Конкурс з приватизації "Центренерго" скасували
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Конкурс з продажу ПАТ "Центренерго" зі стартовою ціною 5,984 млрд грн, який мав відбутися 13 грудня 2018 року, скасували. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус, передає УНН.
"Фонд державного майна відмінив конкурс по приватизації "Центренерго", - повідомив він.
За його словами, чотирирічну підготовку до приватизації можна вважати завершеною.
Поки що УНН не вдалося отримати підтвердження цієї інформації у Фонду державного майна України.
Нагадаємо, конкурс з продажу ПАТ “Центренерго” зі стартовою ціною 5,984 млрд грн анонсували на 13 грудня 2018 року.
Раніше Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакету акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго”.