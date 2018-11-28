Конкурс з продажу “Центренерго” відбудеться 13 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Конкурс з продажу ПАТ “Центренерго” зі стартовою ціною 5,984 млрд грн відбудеться 13 грудня 2018 року. Про це запевнив голова Фонду державного майна України Віталій Трубаров, передає УНН з посиланням на повідомлення ФДМУ у Facebook.
“Конкурс по "Центренерго" має відбутися 13 грудня. Наразі йде прийом заявок, після цього компанії мають внести гарантійний внесок, і лише після цього можемо говорити про кількість учасників конкурсу та їх назви”, — цитує прес-служба слова Трубарова.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Згідно з указом Президента, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. Він запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.
Раніше Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакету акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго”.