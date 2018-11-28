Конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится 13 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Конкурс по продаже ПАО "Центрэнерго" со стартовой ценой 5,984 млрд грн состоится 13 декабря 2018 года. В этом заверил председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГИУ в Facebook.
"Конкурс по "Центрэнерго" должен состояться 13 декабря. Сейчас идет прием заявок, после этого компании должны внести гарантийный взнос, и только после этого можем говорить о количестве участников конкурса и их наименованиях", - цитирует пресс-служба слова Трубаров.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Согласно указу Президента, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Он вводится с 14:00 26 ноября 2018 на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года.
Ранее Кабинет министров утвердил условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго".