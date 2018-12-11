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Конкурс по приватизации "Центрэнерго" отменили

Киев • УНН

 • 9819 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Конкурс по продаже ПАО "Центрэнерго" со стартовой ценой 5,984 млрд грн, который должен был состояться 13 декабря 2018 года, отменили. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, передает УНН.

Конкурс по приватизации "Центрэнерго" отменили

"Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации "Центрэнерго", - сообщил он.

По его словам, четырехлетнюю подготовку к приватизации можно считать завершенной.

Пока УНН не удалось получить подтверждение этой информации у Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, конкурс по продаже ПАО "Центрэнерго" со стартовой ценой 5,984 млрд анонсировали на 13 декабря 2018 года.

Ранее Кабинет министров утвердил условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго".

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