Мала приватизація цього року вже принесла бюджету 100 млн грн

"Майже 100 млн грн за півтора місяці малої приватизації в 2019 році. Продано 55 об’єктів, стартова вартість яких під час аукціону підвищилася вдвічі", - зазначив Трубаров.

При цьому він додав, що наразі в системі ProZorro.Продажі на продаж виставлені 219 об’єктів. По 167 об’єктах очікується проведення торгів загальною стартовою ціною 167 млн. грн.

Також до продажу об’єктів малої приватизації долучився ще один електронний майданчик - Акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС". Загалом в системі ProZorro.Продажі об’єкти малої приватизації продає понад 40 електронних майданчиків.

Нагадаємо, за перші 6 місяців малої приватизації відбулося 593 успішні електронні аукціони, які принесуть державному та місцевим бюджетам понад 808 млн грн.