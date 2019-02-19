Малая приватизация в этом году уже принесла бюджету 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Малая приватизация в текущем году уже принесла госбюджету 100 млн грн в результате продажи 55 объектов. Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров в Facebook, передает УНН.
"Почти 100 млн грн за полтора месяца малой приватизации в 2019 году. Продано 55 объектов, стартовая стоимость которых во время аукциона повысилась вдвое", - отметил Трубаров.
При этом он добавил, что сейчас в системе ProZorro.Продажи на продажу выставлены 219 объектов. По 167 объектам ожидается проведение торгов общей стартовой ценой 167 млн грн.
Также к продаже объектов малой приватизации присоединилась еще одна электронная площадка - Акционерное общество "Фондовая биржа ПФТС". Всего в системе ProZorro.Продажи объекты малой приватизации продает более 40 электронных площадок.
Напомним, за первые 6 месяцев малой приватизации произошло 593 успешные электронные аукционы, которые принесут государственном и местным бюджетам более 808 млн грн.