За півроку малої приватизації держава заробила понад 808 млн грн

КИЇВ. 18 лютого. УНН. За перші 6 місяців малої приватизації відбулося 593 успішні електронні аукціони, які принесуть державному та місцевим бюджетам понад 808 млн грн. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, коментуючи перші підсумки реалізації нового закону “Про приватизацію державного і комунального майна”, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.