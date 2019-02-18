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За півроку малої приватизації держава заробила понад 808 млн грн

За півроку малої приватизації держава заробила понад 808 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. За перші 6 місяців малої приватизації відбулося 593 успішні електронні аукціони, які принесуть державному та місцевим бюджетам понад 808 млн грн. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, коментуючи перші підсумки реалізації нового закону “Про приватизацію державного і комунального майна”, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

“Мінекономрозвитку створило механізм малої приватизації з метою реалізації надлишкових активів та як елемент державної підтримки малого та середнього бізнесу. Ми бачимо, що малі та середні підприємці активно користуються системою ProZorro. Продажі для розширення або модернізації бізнесу - купують нерухомість або обладнання”, - прокоментував перший віце-прем’єр-міністр.

Згідно з новим законом, об'єкти в рамках малої приватизації виставляють у систему ProZorro. Продажі Фонд державного майна України (ФДМУ), а також місцеві органи влади: “І тут надзвичайно цікавою є поточна ситуація, за якої ФДМУ йде з муніципалітетами пліч-о-пліч: з 808 млн грн, які мають отримати організатори аукціонів, ФДМУ отримає 405 млн від 280 аукціонів, а органи місцевого самоврядування - майже 404 млн від 313 успішних аукціонів”.

Станом на 18 лютого до реєстру з малої приватизації внесено 1812 об’єктів. Загальна кількість оголошених аукціонів по виставленим об'єктам - 2078 (по одному об’єкту може проводитись декілька аукціонів), загальна оголошена вартість продажу по об’єктам становить майже 2,25 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 5 лютого, мала приватизація вже принесла державі майже 700 млн грн.

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