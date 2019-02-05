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Мала приватизація вже принесла державі майже 700 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Мала приватизація вже принесла державі майже 700 млн грн. Про це повідомляє Мінекономрозвитку на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"Мала приватизація вже принесла державі майже 700 млн грн. Ми дуже радіємо від того, що маємо високий попит на більшість об’єктів, в середньому 2,86 пропозиції на аукціон. Завдяки прозорій конкуренції ціни на лот зростають на 80% та більше", - сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попит на об'єкти великої приватизації майже відсутній

Нагадаємо, у 2018 році Львів очолив рейтинг прибутковості міст з малої приватизації

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