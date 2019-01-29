У минулому році Львів найбільше заробив на малій приватизації

Кошти міста отримували від малої приватизації, оренди нерухомості, продажу майна та оренди тимчасових торгових місць.

"Ми вважаємо, що містам треба звернути особливу увагу на оренду торгових точок, адже це дуже цікаві для підприємців активи. Найвагоміший внесок в остаточну картину активності міст належить малій приватизації. Саме завдяки малій приватизації Львів має настільки високий показник, а Київ - низьку позицію. В Києві мала приватизація фактично, так і не розпочалася до кінця року, ” - прокоментував в. о. директора ДП “ProZorro.Продажі” Олексій Соболев.

Так, за даними ДП “ProZorro.Продажі”, львів'яни заробили у 2018 році 135 млн грн у бюджет міста, Маріуполь – 8,3 млн грн, а Дніпро – понад 2 млн грн.

Як повідомляв УНН, в рамках малої приватизації за 4 місяці в системі "ProZorroПродажі", відбувся 471 успішний аукціон, що принесло державі майже 600 млн грн.