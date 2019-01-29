В прошлом году Львов больше заработал на малой приватизации

Средства города получали от малой приватизации, аренды недвижимости, продажи имущества и аренды временных торговых мест.

"Мы считаем, что городам нужно обратить особое внимание на аренду торговых точек, ведь это очень интересные для предпринимателей активы. Весомый вклад в окончательную картину активности городов принадлежит малой приватизации. Именно благодаря малой приватизации Львов имеет столь высокий показатель, а Киев - низкую позицию. в Киеве малая приватизация фактически так и не началась до конца года", - прокомментировал в. о. директора ГП "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев.

Так, по данным ГП "ProZorro.Продажи", львовяне заработали в 2018 году 135 млн грн в бюджет города, Мариуполь - 8300000 грн, а Днепр - более 2 млн грн.

Как сообщал УНН, в рамках малой приватизации за 4 месяца в системе "ProZorroПродажи", состоялся 471 успешный аукцион, который принес государству почти 600 млн грн .