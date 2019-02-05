Малая приватизация уже принесла государству почти 700 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Малая приватизация уже принесла государству почти 700 млн грн. Об этом сообщает Минэкономразвития на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Малая приватизация уже принесла государству почти 700 млн грн. Мы очень рады от того, что у нас высокий спрос на большинство объектов, в среднем 2,86 предложения на аукцион. Благодаря прозрачной конкуренции цены на лот растут на 80% и больше", - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
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Напомним, в 2018 году Львов возглавил рейтинг доходности городов с малой приватизацией.