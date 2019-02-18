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За полгода малой приватизации государство заработало более 808 млн грн

За полгода малой приватизации государство заработало более 808 млн грн

Киев  •  УНН

 • 7573 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. За первые 6 месяцев малой приватизации произошло 593 успешных электронных аукциона, которые принесут государству и местным бюджетам более 808 млн грн. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, комментируя первые итоги реализации нового закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли Украины.

"Минэкономразвития создало механизм малой приватизации с целью реализации избыточных активов и как элемент государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Мы видим, что малые и средние предприниматели активно пользуются системой ProZorro. Продажи для расширения или модернизации бизнеса - покупают недвижимость или оборудования", - прокомментировал первый вице-премьер-министр.

Согласно новому закону, объекты в рамках малой приватизации выставляют в систему ProZorro. Продажи Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), а также местные органы власти: "И здесь чрезвычайно интересна текущая ситуация, при которой ФГИУ идет с муниципалитетами бок о бок: с 808 млн грн, которые должны получить организаторы аукционов, ФГИУ получит 405 млн от 280 аукционов, а органы местного самоуправления - почти 404 млн от 313 успешных аукционов".

По состоянию на 18 февраля в реестр с малой приватизации внесены 1812 объектов. Общее количество объявленных аукционов по выставленным объектам - 2078 (по одному объекту может проводиться несколько аукционов), общая объявленная стоимость продажи по объектам составляет почти 2,25 млн грн.

Напомним, по состоянию на 5 февраля, малая приватизация уже принесла государству почти 700 млн грн.

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