Фон дер Ляйен: плохая сделка с Украиной поощрит путина к новой агрессии
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен заявила, что плохая сделка с россией может спровоцировать ее к новой агрессии. Справедливый мир предполагает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла, что заключение несправедливого мирного соглашения с россией, которое не будет отвечать интересам Украины, поощрит путина к новой агрессии. Об этом она заявила на пленарном заседании Европейского парламента во время обсуждения вопроса поддержки со стороны ЕС устойчивого мира для Украины, передает УНН.
Детали
Война в Украине в конце концов прекратится, но то, как она завершится, будет определять наш континент для следующих поколений. На кону будущее украинцев. Но также и наше. Плохая сделка может поощрить россию вернуться за новыми силами. Это был бы рецепт еще большей нестабильности и незащищенности
По ее словам, справедливый и длительный мир — единственный путь к стабильности, который предусматривает сохранение суверенитета Украины, ее территориальной целостности и поддержку европейских стремлений.
Итак, мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить Украину, потому что мы все видели, как россия ведет переговоры. Они бомбят, они запугивают, они очень многообещающе разрушают. путин хочет заставить Украину принять неприемлемое. Поэтому наша задача — помочь Украине выстоять, не поддаться запугиваниям путина и начать мирные переговоры на ее собственных условиях
В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post03.05.25, 03:59 • 50795 просмотров