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Фон дер Ляєн: погана угода з Україною заохотить путіна до нової агресії

Київ • УНН

 • 6440 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила, що погана угода з росією може спровокувати її до нової агресії. Справедливий мир передбачає суверенітет і територіальну цілісність України.

Фон дер Ляєн: погана угода з Україною заохотить путіна до нової агресії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла, що укладення несправедливої мирної угоди з росією, яка не відповідатиме інтересам України, заохотить путіна до нової агресії. Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту під час обговорення питання підтримки з боку ЄС сталого миру для України, передає УНН.

Деталі

Війна в Україні врешті-решт припиниться, але те, як вона завершиться, визначатиме наш континент для наступних поколінь. На кону майбутнє українців. Але також і наше. Погана угода може заохотити росію повернутися за новими силами. Це був би рецепт ще більшої нестабільності та незахищеності

- зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, справедливий і тривалий мир — єдиний шлях до стабільності, який передбачає збереження суверенітету України, її територіальної цілісності та підтримку європейських прагнень.

Отже, ми повинні зробити все можливе, щоб зміцнити Україну, тому що ми всі бачили, як росія веде переговори. Вони бомбардують, вони залякують, вони дуже багатообіцяюче руйнують. путін хоче змусити Україну прийняти неприйнятне. Тож наше завдання — допомогти Україні вистояти, не піддатися залякуванням путіна і розпочати мирні переговори на її власних умовах

- додала президентка Єврокомісії.

В росії на путіна чиниться тиск після підписання угоди між Україною та США - The Washington Post03.05.25, 03:59 • 50801 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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