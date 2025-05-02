Фон дер Ляйен обсудит в Европарламенте поддержку мира в Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на следующей неделе примет участие в дебатах в Европейском парламенте по поддержке мира в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паола Пиньо во время брифинга в пятницу, пишет УНН.

Президент фон дер Ляен во вторник отправится в Страсбург. Она примет участие в дебатах на пленарном заседании в Европейском парламенте по поддержке ЕС справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в Украине - сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Согласно проекту повестки дня Европарламента, дебаты с заявлениями от Совета ЕС и Еврокомиссии по поддержке ЕС справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в Украине запланированы на утро среды, 7 мая.

Как сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии, фон дер Ляен планирует вернуться в Брюссель в четверг, 8 мая.

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр