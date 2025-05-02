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Фон дер Ляєн обговорить в Європарламенті підтримку миру в Україні

Київ • УНН

 • 162 перегляди

У вівторок президентка фон дер Ляєн візьме участь у дебатах в Європарламенті щодо підтримки справедливого та сталого миру в Україні. Про це повідомила речниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн обговорить в Європарламенті підтримку миру в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного тижня візьме участь у дебатах в Європейському парламенті щодо підтримки миру в Україні. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паола Піньо під час брифінгу у п'ятницю, пише УНН.

Президентка фон дер Ляєн у вівторок вирушить до Страсбурга. Вона візьме участь у дебатах на пленарному засіданні у Європейському парламенті щодо підтримки ЄС справедливого, сталого та всеосяжного миру в Україні

- повідомила речниця Єврокомісії.

Згідно з проектом порядку денного Європарламенту, дебати із заявами від Ради ЄС та Єврокомісії щодо підтримки ЄС справедливого, сталого і всеосяжного миру в Україні заплановано на ранок середи, 7 травня.

Як повідомила речниця Єврокомісії, фон дер Ляєн планує повернутися до Брюсселя у четвер, 8 травня.

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр02.05.25, 08:30 • 27355 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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