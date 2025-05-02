Фон дер Ляєн обговорить в Європарламенті підтримку миру в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного тижня візьме участь у дебатах в Європейському парламенті щодо підтримки миру в Україні. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паола Піньо під час брифінгу у п'ятницю, пише УНН.

Президентка фон дер Ляєн у вівторок вирушить до Страсбурга. Вона візьме участь у дебатах на пленарному засіданні у Європейському парламенті щодо підтримки ЄС справедливого, сталого та всеосяжного миру в Україні