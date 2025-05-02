Фон дер Ляєн обговорить в Європарламенті підтримку миру в Україні
Київ • УНН
У вівторок президентка фон дер Ляєн візьме участь у дебатах в Європарламенті щодо підтримки справедливого та сталого миру в Україні. Про це повідомила речниця Єврокомісії.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного тижня візьме участь у дебатах в Європейському парламенті щодо підтримки миру в Україні. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паола Піньо під час брифінгу у п'ятницю, пише УНН.
Президентка фон дер Ляєн у вівторок вирушить до Страсбурга. Вона візьме участь у дебатах на пленарному засіданні у Європейському парламенті щодо підтримки ЄС справедливого, сталого та всеосяжного миру в Україні
Згідно з проектом порядку денного Європарламенту, дебати із заявами від Ради ЄС та Єврокомісії щодо підтримки ЄС справедливого, сталого і всеосяжного миру в Україні заплановано на ранок середи, 7 травня.
Як повідомила речниця Єврокомісії, фон дер Ляєн планує повернутися до Брюсселя у четвер, 8 травня.
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