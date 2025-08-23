«Флаг, которого боится Россия»: Главнокомандующий ВСУ Сырский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 22235 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 25636 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 19914 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 22634 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 22912 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13161 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23090 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 20057 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13723 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14730 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
"Можно я заберу его себе?": Трамп спросил Инфантино, может ли он забрать себе кубок Чемпионата мира 22 августа, 19:53
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита 22 августа, 20:36
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома 22 августа, 23:14
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов 01:21
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев 03:12
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов 22 августа, 15:31
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 22238 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 14:30
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 22638 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 13:07
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 22915 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23092 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Европа
Краматорск
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные 22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони 22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка 22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку 22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico 22 августа, 02:18
Футбол
Лекарственные средства
Нефть
Микоян МиГ-29
Вторая мировая война

«Флаг, которого боится Россия»: Главнокомандующий ВСУ Сырский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Генерал Александр Сырский поздравил защитников и защитниц Украины с Днем Государственного Флага. Он подчеркнул, что сине-желтый флаг является символом свободы и борьбы за независимость.

«Флаг, которого боится Россия»: Главнокомандующий ВСУ Сырский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поздравил защитников и защитниц Украины с Днем Государственного Флага. Об этом сообщает УНН.

Детали

Сырский отметил, что с древнейших времен каждый народ имел свой знак – священное полотнище, которое показывало воинам в бою, где свой, а где чужой, флаг объединял, обозначал место сбора, направление атаки, присутствие полководца, а со временем флаг стал олицетворением и манифестом государственности.

Наш сине-желтый стяг развевался над героями освободительной борьбы более ста лет назад. Под сине-желтым знаменем шли в бой за государственность воины Армии Украинской Народной Республики, Украинской галицкой армии, а впоследствии - и Украинской повстанческой армии

- напомнил Главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что во всем мире знают, что сине-желтый флаг – это символ свободы, "флаг, которого боится россия, знамя народа, борющегося за свою независимость и сдерживающего русскую орду, которая стремится убить и уничтожить свободу".

Этот флаг поднимают украинские военные на передовой и в освобожденных украинских городах и селах. Активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях. Украинские спортсмены на пьедесталах мировых чемпионатов

- указал Сырский.

Эйфелеву башню подсветили цветами флага Украины в честь визита Зеленского27.03.25, 02:18 • 26818 просмотров

Он заверил, что "наш государственный флаг навеки будет развеваться над Киевом".

А придет время – верю, что украинские воины поднимут его в Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе, Мариуполе, Бердянске и еще во многих украинских городах и селах, которые будут возвращены

- добавил Главнокомандующий ВСУ.

Он призвал помнить героев, которые отдали свои жизни в битве за Украину, ее независимость и Государственный Флаг.

Напомним

23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага. Сине-желтый стяг - символ нашей идентичности, борьбы и свободы. Его истоки уходят еще во времена Руси и казацких знамен, а как национальный флаг он утвердился во время "Весны народов" 1848 года во Львове.

В ХХ веке стяг стал символом украинской государственности и сопротивления - от революции 1917-го до подпольных акций в советской Украине. В 1991 году он замаячил над Верховной Радой, а с 1992-го официально утвержден как государственный.

Преднамеренная провокация против дружбы стран: посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с флагом 01.05.25, 13:34 • 68580 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский