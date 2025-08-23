«Флаг, которого боится Россия»: Главнокомандующий ВСУ Сырский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поздравил защитников и защитниц Украины с Днем Государственного Флага. Об этом сообщает УНН.

Детали

Сырский отметил, что с древнейших времен каждый народ имел свой знак – священное полотнище, которое показывало воинам в бою, где свой, а где чужой, флаг объединял, обозначал место сбора, направление атаки, присутствие полководца, а со временем флаг стал олицетворением и манифестом государственности.

Наш сине-желтый стяг развевался над героями освободительной борьбы более ста лет назад. Под сине-желтым знаменем шли в бой за государственность воины Армии Украинской Народной Республики, Украинской галицкой армии, а впоследствии - и Украинской повстанческой армии - напомнил Главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что во всем мире знают, что сине-желтый флаг – это символ свободы, "флаг, которого боится россия, знамя народа, борющегося за свою независимость и сдерживающего русскую орду, которая стремится убить и уничтожить свободу".

Этот флаг поднимают украинские военные на передовой и в освобожденных украинских городах и селах. Активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях. Украинские спортсмены на пьедесталах мировых чемпионатов - указал Сырский.

Он заверил, что "наш государственный флаг навеки будет развеваться над Киевом".

А придет время – верю, что украинские воины поднимут его в Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе, Мариуполе, Бердянске и еще во многих украинских городах и селах, которые будут возвращены - добавил Главнокомандующий ВСУ.

Он призвал помнить героев, которые отдали свои жизни в битве за Украину, ее независимость и Государственный Флаг.

Напомним

23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага. Сине-желтый стяг - символ нашей идентичности, борьбы и свободы. Его истоки уходят еще во времена Руси и казацких знамен, а как национальный флаг он утвердился во время "Весны народов" 1848 года во Львове.

В ХХ веке стяг стал символом украинской государственности и сопротивления - от революции 1917-го до подпольных акций в советской Украине. В 1991 году он замаячил над Верховной Радой, а с 1992-го официально утвержден как государственный.

