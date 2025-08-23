"Прапор, якого боїться росія": Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітав українців з Днем Державного Прапора

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 22349 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 25752 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 19965 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 22699 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 22969 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13177 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 23124 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 20064 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13727 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14738 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.5м/с
79%
744мм
Популярнi новини
"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу PhotoVideo22 серпня, 19:53 • 7418 перегляди
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту22 серпня, 20:36 • 10257 перегляди
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 8238 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів01:21 • 10076 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 4620 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 17349 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 22337 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 22695 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 22965 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 23121 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Європа
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 19962 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 13129 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 15442 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 18429 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26294 перегляди
Актуальне
Футбол
Лікарські засоби
Нафта
МіГ-29
Друга світова війна

"Прапор, якого боїться росія": Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітав українців з Днем Державного Прапора

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Генерал Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем Державного Прапора. Він наголосив, що синьо-жовтий прапор є символом волі та боротьби за незалежність.

"Прапор, якого боїться росія": Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітав українців з Днем Державного Прапора

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем Державного Прапора. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Сирьский зазначив, що від найдавніших часів кожен народ мав свій знак – священне полотнище, що показувало воїнам у бою, де свій, а де чужий, прапор об’єднував, позначав місце збору, напрям атаки, присутність полководця, а з часом прапор став уособленням і маніфестом державності.

Наш синьо-жовтий стяг майорів над героями визвольних змагань понад сто років тому. Під синьо-жовтим знаменом ішли в бій за державність воїни Армії Української Народної Республіки, Української галицької армії, а згодом - і Української повстанської армії

- нагадав Головнокомандувач ЗСУ.

Він підкреслив, що у всьому світі знають, що синьо-жовтий прапор – це символ волі, "прапор, якого боїться росія, знамено народу, що бореться за свою незалежність і стримує російську орду, яка прагне вбити та знищити свободу".

Цей прапор піднімають українські військові на передовій та у звільнених українських містах і селах. Активісти руху спротиву на тимчасово окупованих територіях. Українські спортсмени на пʼєдесталах світових чемпіонатів

- вказав Сирський.

Ейфелеву вежу підсвітили кольорами прапора України на честь візиту Зеленського27.03.25, 02:18 • 26818 переглядiв

Він запевнив, що "наш державний прапор довіку майорітиме над Києвом".

А прийде час – вірю, що українські воїни піднімуть його в Донецьку, Луганську, Сімферополі й Севастополі, Маріуполі, Бердянську та ще в багатьох українських містах і селах, які буде повернуто

- додав Головнокомандувач ЗСУ.

Він закликав пам’ятати героїв, які поклали свої життя в битві за Україну, її незалежність та Державний Прапор.

Нагадаємо

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг - символ нашої ідентичності, боротьби та свободи. Його витоки сягають ще часів Русі й козацьких знамен, а як національний прапор він утвердився під час "Весни народів" 1848 року у Львові.

У ХХ столітті стяг став символом української державності та спротиву - від революції 1917-го до підпільних акцій у радянській Україні. У 1991 році він замайорів над Верховною Радою, а з 1992-го офіційно затверджений як державний.

Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором01.05.25, 13:34 • 68580 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Збройні сили України
Олександр Сирський