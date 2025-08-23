"Прапор, якого боїться росія": Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітав українців з Днем Державного Прапора

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав захисників та захисниць України з Днем Державного Прапора. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Сирьский зазначив, що від найдавніших часів кожен народ мав свій знак – священне полотнище, що показувало воїнам у бою, де свій, а де чужий, прапор об’єднував, позначав місце збору, напрям атаки, присутність полководця, а з часом прапор став уособленням і маніфестом державності.

Наш синьо-жовтий стяг майорів над героями визвольних змагань понад сто років тому. Під синьо-жовтим знаменом ішли в бій за державність воїни Армії Української Народної Республіки, Української галицької армії, а згодом - і Української повстанської армії - нагадав Головнокомандувач ЗСУ.

Він підкреслив, що у всьому світі знають, що синьо-жовтий прапор – це символ волі, "прапор, якого боїться росія, знамено народу, що бореться за свою незалежність і стримує російську орду, яка прагне вбити та знищити свободу".

Цей прапор піднімають українські військові на передовій та у звільнених українських містах і селах. Активісти руху спротиву на тимчасово окупованих територіях. Українські спортсмени на пʼєдесталах світових чемпіонатів - вказав Сирський.

Він запевнив, що "наш державний прапор довіку майорітиме над Києвом".

А прийде час – вірю, що українські воїни піднімуть його в Донецьку, Луганську, Сімферополі й Севастополі, Маріуполі, Бердянську та ще в багатьох українських містах і селах, які буде повернуто - додав Головнокомандувач ЗСУ.

Він закликав пам’ятати героїв, які поклали свої життя в битві за Україну, її незалежність та Державний Прапор.

Нагадаємо

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг - символ нашої ідентичності, боротьби та свободи. Його витоки сягають ще часів Русі й козацьких знамен, а як національний прапор він утвердився під час "Весни народів" 1848 року у Львові.

У ХХ столітті стяг став символом української державності та спротиву - від революції 1917-го до підпільних акцій у радянській Україні. У 1991 році він замайорів над Верховною Радою, а з 1992-го офіційно затверджений як державний.

