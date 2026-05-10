Фицо передал путину послание Зеленского о готовности к встрече

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что передал российскому диктатору владимиру путину послание от Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи. Об этом он сообщил в своем сообщении в Facebook, передает УНН.

Премьер Словакии отметил, что во время визита в москву он передал послание путину от Зеленского.

Он (Зеленский - ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с владимиром путиным в любом формате - рассказал Фицо.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с Путиным. Он назвал себя "черной овцой ЕС" и поддержал прекращение огня в Украине.