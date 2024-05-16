Финские ЖЭКи страдают от задолженности со стороны российских собственников жилья: правительство готовит новые предупреждения
Киев • УНН
Финские жилищные ассоциации сталкиваются с трудностями из-за неуплаты российскими владельцами квартир членских взносов, но правительство готовит новый закон, который позволит удобно присылать предупреждения и потенциально конфисковывать жилье у должников.
Финские жилищные ассоциации столкнулись с трудностями из-за того, что рф-собственники квартир не платят членские взносы. Но кооператив может конфисковать жилье должников, - по этому поводу парламент страны готовит закон, который поможет владельцам удобно направлять предупреждения. Об этом пишет Yleisradio Oy, передает УНН.
Детали
Жилищные товарищества Финляндии в затруднении из-за неспособности россиян платить арендную плату.
По оценкам, сотни финских жилищных объединений столкнулись с трудностями из-за того, что российские владельцы жилья не в состоянии платить арендную плату. Но с ситуацией поможет принятие нового закона.
Контекст
Согласно законам Финляндии, кооператив может забрать жилье и сдать его в аренду, если владелец длительное время не платит по счетам.
В обычной ситуации жилищная ассоциация связывается с финским судебным исполнителем, который направляет документы в компетентный российский орган по почте или курьерской службой. Тот, в свою очередь, в России должен связаться с владельцем финской квартиры.
Сейчас планируется внесение изменений в Закон о жилищных корпорациях, которые облегчат положение жилищных ассоциаций в указанных ситуациях.
В будущем достаточно будет публиковать предупреждение или решение о поглощении в Официальном вестнике, который издает Офис премьер-министра. Сообщение будет направляться ОСМД, в котором находится имущество должника.
Это будет сделано только в ситуации, когда обслуживание невозможно другим способом. Это была бы исключительная процедура. Насколько это возможно, мы стараемся обеспечить, чтобы акционер получил информацию об этом вопросе,
Ожидается, что правительственное предложение по реформированию закона будет подано в парламент на этой неделе.
Напомним,
Финляндия успешно проверила свою сдатность вести военную экономику и начала хранить военную технику за пределами своих национальных границ. Поскольку страна готовится к возможному противостоянию с все более агрессивной Россией.
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Финские ЖЭКи страдают от задолженности со стороны российских собственников жилья: правительство готовит новые предупреждения
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