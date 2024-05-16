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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финские ЖЭКи страдают от задолженности со стороны российских собственников жилья: правительство готовит новые предупреждения

Финские ЖЭКи страдают от задолженности со стороны российских собственников жилья: правительство готовит новые предупреждения

Киев  •  УНН

16 мая 2024, 19:03  •  3481 просмотра

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Финские жилищные ассоциации сталкиваются с трудностями из-за неуплаты российскими владельцами квартир членских взносов, но правительство готовит новый закон, который позволит удобно присылать предупреждения и потенциально конфисковывать жилье у должников.

Финские жилищные ассоциации столкнулись с трудностями из-за того, что рф-собственники квартир не платят членские взносы. Но кооператив может конфисковать жилье должников, - по этому поводу парламент страны готовит закон, который поможет владельцам удобно направлять предупреждения. Об этом пишет Yleisradio Oy, передает УНН.

Детали

Жилищные товарищества Финляндии в затруднении из-за неспособности россиян платить арендную плату.

По оценкам, сотни финских жилищных объединений столкнулись с трудностями из-за того, что российские владельцы жилья не в состоянии платить арендную плату. Но с ситуацией поможет принятие нового закона.

- пишет yle.

Контекст

Согласно законам Финляндии, кооператив может забрать жилье и сдать его в аренду, если владелец длительное время не платит по счетам.

В обычной ситуации жилищная ассоциация связывается с финским судебным исполнителем, который направляет документы в компетентный российский орган по почте или курьерской службой. Тот, в свою очередь, в России должен связаться с владельцем финской квартиры.

Сейчас планируется внесение изменений в Закон о жилищных корпорациях, которые облегчат положение жилищных ассоциаций в указанных ситуациях.

В будущем достаточно будет публиковать предупреждение или решение о поглощении в Официальном вестнике, который издает Офис премьер-министра. Сообщение будет направляться ОСМД, в котором находится имущество должника.

Это будет сделано только в ситуации, когда обслуживание невозможно другим способом. Это была бы исключительная процедура. Насколько это возможно, мы стараемся обеспечить, чтобы акционер получил информацию об этом вопросе,

- говорит советник по законодательным вопросам Министерства юстиции Маркус Тервонен.

Ожидается, что правительственное предложение по реформированию закона будет подано в парламент на этой неделе.

Напомним,

Финляндия успешно проверила свою сдатность вести военную экономику и начала хранить военную технику за пределами своих национальных границ. Поскольку страна готовится к возможному противостоянию с все более агрессивной Россией.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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