Фінські ЖЕКи страждають від заборгованості з боку російських власників житла: уряд готує нові попередження

Фінські житлові асоціації зіткнулися з труднощами через те, що рф-власники квартир не сплачують членські внески. Але кооператив може конфіскувати житло боржників, - з цього приводу парламент країни готує закон, який допоможе власникам зручно направляти попередження. Про це пише Yleisradio Oy, передає УНН.

Деталі

Житлові товариства Фінляндії у скруті через неспроможність росіян сплачувати орендну плату.

За оцінками, сотні фінських житлових об'єднань зіткнулися з труднощами через те, що російські власники житла не в змозі платити орендну плату. Але з ситуацією допоможе прийняття нового закону.

Контекст

Згідно із законами Фінляндії, кооператив може забрати житло і здати його в оренду, якщо власник тривалий час не платить за рахунками.

У звичайній ситуації житлова асоціація зв’язується з фінським судовим виконавцем, який надсилає документи до компетентного російського органу поштою або кур’єрською службою. Той, в свою чергу, у росії має зв'язатися з власником фінської квартири.

Наразі планується внесення змін до Закону про житлові корпорації, які полегшать становище житлових асоціацій у зазначених ситуаціях.

У майбутньому достатньо буде публікувати попередження або рішення про поглинання в Офіційному віснику, який видає Офіс прем’єр-міністра. Повідомлення надсилатиметься ОСББ, у якому знаходиться майно боржника.

Це буде зроблено лише в ситуації, коли обслуговування неможливе іншим способом. Це була б виняткова процедура. Наскільки це можливо, ми намагаємося забезпечити, щоб акціонер отримав інформацію про це питання,