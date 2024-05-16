Фінські ЖЕКи страждають від заборгованості з боку російських власників житла: уряд готує нові попередження
Київ • УНН
Фінські житлові асоціації стикаються з труднощами через несплату російськими власниками квартир членських внесків, але уряд готує новий закон, який дозволить зручно надсилати попередження і потенційно конфісковувати житло у боржників.
Фінські житлові асоціації зіткнулися з труднощами через те, що рф-власники квартир не сплачують членські внески. Але кооператив може конфіскувати житло боржників, - з цього приводу парламент країни готує закон, який допоможе власникам зручно направляти попередження. Про це пише Yleisradio Oy, передає УНН.
Деталі
Житлові товариства Фінляндії у скруті через неспроможність росіян сплачувати орендну плату.
За оцінками, сотні фінських житлових об'єднань зіткнулися з труднощами через те, що російські власники житла не в змозі платити орендну плату. Але з ситуацією допоможе прийняття нового закону.
Контекст
Згідно із законами Фінляндії, кооператив може забрати житло і здати його в оренду, якщо власник тривалий час не платить за рахунками.
У звичайній ситуації житлова асоціація зв’язується з фінським судовим виконавцем, який надсилає документи до компетентного російського органу поштою або кур’єрською службою. Той, в свою чергу, у росії має зв'язатися з власником фінської квартири.
Наразі планується внесення змін до Закону про житлові корпорації, які полегшать становище житлових асоціацій у зазначених ситуаціях.
У майбутньому достатньо буде публікувати попередження або рішення про поглинання в Офіційному віснику, який видає Офіс прем’єр-міністра. Повідомлення надсилатиметься ОСББ, у якому знаходиться майно боржника.
Це буде зроблено лише в ситуації, коли обслуговування неможливе іншим способом. Це була б виняткова процедура. Наскільки це можливо, ми намагаємося забезпечити, щоб акціонер отримав інформацію про це питання,
Очікується, що урядова пропозиція щодо реформування закону буде подана до парламенту цього тижня.
Нагадаємо
Фінляндія успішно перевірила свою здатність вести військову економіку та почала зберігати військову техніку за межами своїх національних кордонів. Оскільки країна готується до можливого протистояння з дедалі агресивнішою росією.