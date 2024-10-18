Финляндия уже передала военной помощи на 2,3 млрд евро - Шмыгаль

Военную помощь и потребности Украины в вооружении и технике, в частности систем ПВО, обсудили Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Финляндии Александр Стубб. Встреча состоялась в рамках визита украинской делегации в Хельсинки (Финляндия) 18 октября, передает УНН.

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Шмыгаль отметил, что Стубб был среди первых лидеров, кто поддержал предоставление Украине дальнобойного оружия и возможность наносить им удары по территории врага.

«Спасибо Финляндии за готовность предоставить 25-й пакет оборонной поддержки. В целом Финляндия уже передала военной помощи на 2,3 млрд евро», - отметил глава правительства Украины.

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Отдельно Премьер-министр выразил благодарность за энергетическую поддержку и объявление нового пакета для прохождения зимы, куда вошли, в частности, генераторы и трансформаторы.

«Ценим поддержку Финляндией Украинской формулы мира и организацию конференции, посвященной пункту 8 «Экологическая безопасность», - подчеркнул Денис Шмыгаль и рассказал также о Плане победы, который представил Президент Украины.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина благодарна Финляндии за важную поддержку, которая способствует укреплению нашего государства в противодействии российской агрессии.

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