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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финляндия уже передала военной помощи на 2,3 млрд евро - Шмыгаль

Финляндия уже передала военной помощи на 2,3 млрд евро - Шмыгаль

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 19:18  •  1822 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки. Они обсудили военную помощь, в частности системы ПВО, и поблагодарили за поддержку Украины.

Военную помощь и потребности Украины в вооружении и технике, в частности систем ПВО, обсудили Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Финляндии Александр Стубб. Встреча состоялась в рамках визита украинской делегации в Хельсинки (Финляндия) 18 октября, передает УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что Стубб был среди первых лидеров, кто поддержал предоставление Украине дальнобойного оружия и возможность наносить им удары по территории врага.

«Спасибо Финляндии за готовность предоставить 25-й пакет оборонной поддержки. В целом Финляндия уже передала военной помощи на 2,3 млрд евро», - отметил глава правительства Украины.

Финляндия построит на границе с Россией 200 километров стационарных заграждений3 сентября 2024, 07:01 • 13241 просмотр

Отдельно Премьер-министр выразил благодарность за энергетическую поддержку и объявление нового пакета для прохождения зимы, куда вошли, в частности, генераторы и трансформаторы.

«Ценим поддержку Финляндией Украинской формулы мира и организацию конференции, посвященной пункту 8 «Экологическая безопасность», - подчеркнул Денис Шмыгаль и рассказал также о Плане победы, который представил Президент Украины.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина благодарна Финляндии за важную поддержку, которая способствует укреплению нашего государства в противодействии российской агрессии. 

В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны - СМИ12 октября 2024, 19:23 • 26525 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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