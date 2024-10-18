Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 млрд євро - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі. Вони обговорили військову допомогу, зокрема системи ППО, та подякували за підтримку України.
Військову допомогу та потреби України в озброєнні та техніці, зокрема систем ППО, обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент Фінляндії Александр Стубб. Зустріч відбулася в межах візиту української делегації в Гельсінкі (Фінляндія) 18 жовтня, передає УНН.
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Шмигаль зауважив, що Стубб був серед перших лідерів, хто підтримав надання Україні далекобійної зброї та можливість завдавати нею ударів по території ворога.
"Дякую Фінляндії за готовність надати 25-й пакет оборонної підтримки. Загалом Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 млрд євро", - зазначив очільник Уряду України.
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Окремо Прем’єр-міністр висловив вдячність за енергетичну підтримку й оголошення нового пакета для проходження зими, куди увійшли, зокрема, генератори й трансформатори.
"Цінуємо підтримку Фінляндією Української формули миру та організацію конференції, що присвячена пункту 8 "Екологічна безпека", — підкреслив Денис Шмигаль і розповів також про План перемоги, який представив Президент України.
Прем’єр-міністр наголосив, що Україна вдячна Фінляндії за важливу підтримку, що сприяє зміцненню нашої держави в протидії російській агресії.
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