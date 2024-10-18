Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 млрд євро - Шмигаль

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2472 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12374 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 28930 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45619 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80970 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66316 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78588 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93828 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87333 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178066 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16036 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23910 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10831 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8964 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7752 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 28940 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178067 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334205 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267821 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 916 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45627 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18142 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23267 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28958 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 млрд євро - Шмигаль

Київ • УНН

 • 34245 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі. Вони обговорили військову допомогу, зокрема системи ППО, та подякували за підтримку України.

Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 млрд євро - Шмигаль

Військову допомогу та потреби України в озброєнні та техніці, зокрема систем ППО, обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент Фінляндії Александр Стубб. Зустріч відбулася в межах візиту української делегації в Гельсінкі (Фінляндія) 18 жовтня, передає УНН.

Деталі

Шмигаль зауважив, що Стубб був серед перших лідерів, хто підтримав надання Україні далекобійної зброї та можливість завдавати нею ударів по території ворога.

"Дякую Фінляндії за готовність надати 25-й пакет оборонної підтримки. Загалом Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 млрд євро", - зазначив очільник Уряду України.

Фінляндія збудує на кордоні з росією 200 кілометрів стаціонарних загороджень03.09.24, 10:01 • 13610 переглядiв

Окремо Прем’єр-міністр висловив вдячність за енергетичну підтримку й оголошення нового пакета для проходження зими, куди увійшли, зокрема, генератори й трансформатори.

"Цінуємо підтримку Фінляндією Української формули миру та організацію конференції, що присвячена пункту 8 "Екологічна безпека", — підкреслив Денис Шмигаль і розповів також про План перемоги, який представив Президент України.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна вдячна Фінляндії за важливу підтримку, що сприяє зміцненню нашої держави в протидії російській агресії. 

У Фінляндії планують випустити довідник для громадян на випадок війни - ЗМІ12.10.24, 22:23 • 26765 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Гельсінкі
Олександр Штубб
Фінляндія
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78