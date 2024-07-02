Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение, которое предоставляет США доступ к 15 финским военным базам, позволяет присутствие американских солдат и хранение их военной техники в Финляндии.
Парламент Финляндии принял оборонное соглашение с Соединенными Штатами Америки, которое предоставит им доступ к 15 финским военным базам. Об этом пишет Le Monde, передает УНН.
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Отмечается, что принятый документ позволит присутствовать американским солдатам, а также хранение их военной техники в Финляндии.
В Правительстве подчеркнули, что соглашение регулируется обязательством уважать суверенитет страны, ее национальное законодательство и международное право.
"Законодатели гарантировали, что обязательство уважать национальное законодательство распространяется и на ядерное оружие, импорт и транзит которого на финскую территорию запрещен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Штаты имеют аналогичные соглашения еще с 11 странами Североатлантического Альянса, в том числе со Швецией, Норвегией и Данией.
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