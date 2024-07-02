Фінляндія відкрила США доступ до військових баз
Київ • УНН
Парламент Фінляндії схвалив оборонну угоду, яка надає США доступ до 15 фінських військових баз, дозволяє присутність американських солдатів і зберігання їхньої військової техніки у Фінляндії.
Парламент Фінляндії ухвалив оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки, яка надасть їм доступ до 15 фінських військових баз. Про це пише Le Monde, передає УНН.
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Зазначається, що ухвалений документ дозволить бути присутніми американських солдатів, а також зберігання їхньої військової техніки у Фінляндії.
В Уряді підкреслили, що угода регулюється зобов'язанням поважати суверенітет країни, її національне законодавство та міжнародне право.
"Законодавці гарантували, що зобов'язання поважати національне законодавство поширюється і на ядерну зброю, імпорт і транзит якої на фінську територію заборонений", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Штати мають аналогічні угоди ще з 11 країнами Північноатлантичного Альянсу, в тому числі зі Швецією, Норвегією і Данією.
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