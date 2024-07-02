Фінляндія відкрила США доступ до військових баз

Парламент Фінляндії ухвалив оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки, яка надасть їм доступ до 15 фінських військових баз. Про це пише Le Monde, передає УНН.

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Зазначається, що ухвалений документ дозволить бути присутніми американських солдатів, а також зберігання їхньої військової техніки у Фінляндії.

В Уряді підкреслили, що угода регулюється зобов'язанням поважати суверенітет країни, її національне законодавство та міжнародне право.

"Законодавці гарантували, що зобов'язання поважати національне законодавство поширюється і на ядерну зброю, імпорт і транзит якої на фінську територію заборонений", - йдеться у повідомленні.