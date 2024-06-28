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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Фінляндія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 83161 перегляди

Фінляндія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 159 мільйонів євро, 24-ї за рахунком. Загальна вартість фінського оборонного обладнання для України сягнула 2,2 мільярда євро.

Фінляндія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні

Це 24-й вантаж оборонної допомоги від Фінляндії для України. Обсяг витрат - приблизно 159 мільйонів євро. Пише УНН із посиланням на сайт Міністерства оборони Фінляндії.

Деталі

Фінляндія оголосила про новий пакет військової підтримки України.

Наразі відомо, що це вже 24-й вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. Орієнтовна вартість для Фінляндії заміни обладнання в цій партії становить приблизно 159 мільйонів євро. Загальна вартість фінського оборонного обладнання для України наразі становить 2,2 млрд євро.

Норвегія, Фінляндія і Швеція створять військово-транспортний коридор21.06.24, 02:36 • 18060 переглядiв

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодні подробиці щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги не розголошуються. Водночас зазначається, що при наданні допомоги були враховані:

  • потреби України,
  • ресурсна ситуація в збройних силах

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти несправедливої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на повноцінне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", - каже міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості09.06.24, 07:53 • 23916 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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