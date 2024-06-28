Фінляндія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
Фінляндія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 159 мільйонів євро, 24-ї за рахунком. Загальна вартість фінського оборонного обладнання для України сягнула 2,2 мільярда євро.
Це 24-й вантаж оборонної допомоги від Фінляндії для України. Обсяг витрат - приблизно 159 мільйонів євро. Пише УНН із посиланням на сайт Міністерства оборони Фінляндії.
Деталі
Фінляндія оголосила про новий пакет військової підтримки України.
Наразі відомо, що це вже 24-й вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. Орієнтовна вартість для Фінляндії заміни обладнання в цій партії становить приблизно 159 мільйонів євро. Загальна вартість фінського оборонного обладнання для України наразі становить 2,2 млрд євро.
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З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодні подробиці щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги не розголошуються. Водночас зазначається, що при наданні допомоги були враховані:
- потреби України,
- ресурсна ситуація в збройних силах
"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти несправедливої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на повноцінне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", - каже міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.
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