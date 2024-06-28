Это 24-й груз оборонной помощи из Финляндии в Украину. Объем расходов - примерно 159 миллионов евро. Пишет УНН со ссылкой на сайт Министерства обороны Финляндии.

Детали

Финляндия объявила о новом пакете военной поддержки Украины.

Известно, что это уже 24-й груз оборонной помощи из Финляндии в Украину. Ориентировочная стоимость для Финляндии замены оборудования в этой партии составляет примерно 159 миллионов евро. Общая стоимость финского оборонного оборудования для Украины сейчас составляет 2,2 млрд евро.

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По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, никакие подробности относительно точного содержания, способа и сроков доставки помощи не разглашаются. В то же время отмечается, что при оказании помощи были учтены:

потребности Украины,

ресурсная ситуация в вооруженных силах



"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против несправедливой агрессии со стороны России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на полноценное существование. Мы, финны, из собственной истории знаем, насколько важен этот вопрос", - говорит министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

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