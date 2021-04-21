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Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО

Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО

Киев  •  УНН

 • 14940 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна не исключает возможности вступления в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Цитата

"У нас, за время работы многих правительств, сложилось четкое понимание того, что Финляндия ни в коем случае не исключает возможности подачи заявки на вступление в НАТО. Но мне кажется, самое главное, что можно сделать для безопасности - это стараться не допускать больших конфликтов", - сказал президент.

Детали

Ниинисте напомнил, что Евросоюз развивает в области безопасности как внутреннее сотрудничество, так и сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Финляндия, а также Швеция, не входят в НАТО, но в последние годы на фоне обострения отношений с Россией активно углубляют сотрудничество с Альянсом.

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