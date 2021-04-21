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Фінляндія не виключає можливості вступу в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністе підтвердив, що його країна не виключає можливості вступу в НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.

Цитата

"У нас, за час роботи багатьох урядів, склалося чітке розуміння того, що Фінляндія ні в якому разі не виключає можливості подачі заявки на вступ до НАТО. Але мені здається, найголовніше, що можна зробити для безпеки - це намагатися не допускати великих конфліктів", - сказав президент.

Деталі

Нііністе нагадав, що Євросоюз розвиває в області безпеки як внутрішнє співробітництво, так і співробітництво з Північноатлантичним альянсом.

Фінляндія, а також Швеція, не входять в НАТО, але в останні роки на тлі загострення відносин з Росією активно поглиблюють співпрацю з Альянсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд Швеції заявив, що країна і далі збереже політику "неприєднання до військових союзів"

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