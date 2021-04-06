Уряд Швеції заявив, що країна і далі збереже політику "неприєднання до військових союзів"

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“В епоху невизначеності нам потрібна стабільність, довгострокова перспектива і передбачуваність політики безпеки. Свобода від військових альянсів дає Швеції свободу дій, щоб діяти в будь-якій конкретній ситуації таким чином, який найкращим чином сприяє розрядці і мирному розвитку, а також забезпечує незалежність Швеції в зовнішній політиці. Тому урядова доктрина політики безпеки залишається незмінною. Ми не відмовляємося від свободи від військових альянсів”, — зазначили вони.

Відносини королівства з НАТО

У грудні 2020 року представники парламентських правоцентристських партій закликали уряд заявити про “опцію НАТО”, “щоб зміцнити співпрацю в області політики безпеки і оборони”. Це положення означає, що Швеція зберігає можливість подати заявку на членство у військовому альянсі.

“Ми вважаємо, що, з точки зору правих партій, мова йде не про „опцію НАТО“, а про те, що сьогоднішні дебати — лише крок до членства в НАТО”, — підкреслили міністри, що представляють в уряді Соціал-демократичну робітничу партію.

Швеція вистоює оборонне співробітництво з сусідніми країнами, а також з НАТО. “Трансатлантичний зв’язок зі Сполученими Штатами має вирішальне значення для стабільності, роль Великої Британії важлива. З нашим найближчим партнером Фінляндією ми розробили спільне оперативне планування в умовах світу, криз і конфліктів. Завдяки розвитку взаємодії, тобто здатності працювати разом, створюється основа для спільних дій навіть в кризових ситуаціях, тут вирішальне значення мають спільні навчання і обмін інформацією”, — пояснили глави відомств.

Про військовий потенціал Швеції

Вони нагадують, що в умовах “погіршення ситуації в області політики безпеки в нашій частині Європи” Швеція поступово нарощує свій військовий потенціал. “Збільшення оборонного бюджету на 25% в 2015-2020 роках і на 40% в 2021-2025 роках є важливим сигналом не тільки для Швеції, але і для зовнішнього світу про те, що ми дійсно розуміємо зміни, що відбулися”, — пишуть Лінде і Хультквіст.