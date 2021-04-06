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Правительство Швеции заявило, что страна и дальше сохранит политику "неприсоединения к военным союзам"

Правительство Швеции заявило, что страна и дальше сохранит политику "неприсоединения к военным союзам"

Киев  •  УНН

 • 19862 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Правительство Швеции не собирается отказываться от политики неприсоединения к военным союзам. Об этом заявили во вторник министры иностранных дел и обороны Анн Линде и Петер Хультквист в статье на дискуссионной странице газеты Dagens Nyheter, пишет УНН.

Детали

“В эпоху неопределенности нам нужна стабильность, долгосрочная перспектива и предсказуемость политики безопасности. Свобода от военных альянсов дает Швеции свободу действий, чтобы действовать в любой конкретной ситуации таким образом, который наилучшим образом способствует разрядке и мирному развитию, а также обеспечивает независимость Швеции во внешней политике. Поэтому правительственная доктрина политики безопасности остается неизменной. Мы не отказываемся от свободы от военных альянсов”, — отметили они.

Отношения королевства с НАТО

В декабре 2020 года представители парламентских правоцентристских партий призвали правительство заявить об “опции НАТО”, “чтобы укрепить сотрудничество в области политики безопасности и обороны”. Это положение означает, что Швеция сохраняет возможность подать заявку на членство в военном альянсе.

“Мы считаем, что, с точки зрения правых партий, речь идет не об „опции НАТО“, а о том, что сегодняшние дебаты — лишь шаг к членству в НАТО”, — подчеркнули министры, представляющие в правительстве Социал-демократическую рабочую партию.

Швеция выстаивает оборонное сотрудничество с соседними странами, а также с НАТО. “Трансатлантическая связь с Соединенными Штатами имеет решающее значение для стабильности, роль Великобритании важна. С нашим ближайшим партнером Финляндией мы разработали совместное оперативное планирование в условиях мира, кризисов и конфликтов. Благодаря развитию взаимодействия, то есть способности работать вместе, создается основа для совместных действий даже в кризисных ситуациях, здесь решающее значение имеют совместные учения и обмен информацией”, — пояснили главы ведомств.

О военном потенциале Швеции

Они напоминают, что в условиях “ухудшения ситуации в области политики безопасности в нашей части Европы” Швеция постепенно наращивает свой военный потенциал. “Увеличение оборонного бюджета на 25% в 2015-2020 годах и на 40% в 2021-2025 годах является важным сигналом не только для Швеции, но и для внешнего мира о том, что мы действительно понимаем произошедшие изменения”, — пишут Линде и Хультквист.

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