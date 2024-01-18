Финансовая "пирамида": Нацполиция ищет пострадавших от мошеннического проекта "S-Group"

В Украине мошенники обманули сотни граждан на десятки миллионов гривен, выдавая себя за международный инвестиционный фонд. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранители объяснили, что под международного инвестиционного фонда "S-Group" мошенники предлагали потерпевшим пассивный доход путем инвестиций в криптовалюту. Для пользования своими услугами создали собственный финансовый криптокошелек, на которой потерпевшие переводить средства.

По данным следствия, к организации финансовой "пирамиды" причастны граждане Украины, однако география деятельности мошенников распространялась также на территории Российской Федерации, временно оккупированного Крыма, а также стран Евросоюза.

Мошенники сейчас активнее, чем до начала вторжения рф - анализ

Мошенники ввели в заблуждение десятки тысяч человек из этих стран, среди которых есть в том числе граждане Украины.

Сейчас расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается. Национальная полиция Украины просит граждан, которые стали жертвами этой мошеннической схемы, сообщать об этом по номеру мобильного телефона (095) 695 53 19 или 102 - отмечают в ведомстве.

Дополнение

Следователям удалось выяснить, что мошенники использовали фиктивные токены, отсутствующие в списке официальных международных платформ поставщиков криптографических данных из-за невозможности прохождения компанией "S-Group" аудит. Таким образом злоумышленники пытались скрыть дальнейшее движение активов.

Отмечается, что именно эти токены они обещали вкладчикам как прибыль от инвестирования в проекты, торги на международном валютном рынке "Forex" или другие операции с финансовыми активами.

Кроме того, аферисты гарантировали своим клиентам значительные "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников

Напомним,

В Нацполиции предупреждают, что в сети интернет появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники предлагают заработок в интернете за просмотр видео и лайки.

Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.