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Фінансова "піраміда": Нацполіція шукає потерпілих від шахрайського проєкту "S-Group"

Фінансова "піраміда": Нацполіція шукає потерпілих від шахрайського проєкту "S-Group"

Київ • УНН

 • 36498 перегляди

В Україні шахраї, які видавали себе за міжнародний інвестиційний фонд S-Group, ошукали громадян на мільйони гривень за допомогою криптовалютної афери.

В Україні шахраї ошукали сотні громадян на десятки мільйонів гривень, видаючи себе за міжнародний інвестиційний фонд. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі 

Правоохоронці пояснили, що під  міжнародного інвестиційного фонду "S-Group" шахраї пропонували потерпілим пасивний дохід шляхом інвестицій в криптовалюту. Для користування своїми послугами створили власний фінансовий криптогаманець, на якій потерпілі переказувати кошти.

За даними слідства, до організації фінансової "піраміди" причетні громадяни України, проте географія діяльності шахраїв розповсюджувалась також на території російської федерації, тимчасово окупованого Криму, а також країн Євросоюзу.

Шахраї зараз активніші, аніж до початку вторгнення рф - аналіз13.11.23, 09:22 • 75972 перегляди

Шахраї ввели в оману десятки тисяч осіб з цих країн, серед яких є в тому числі громадяни України.

Наразі розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває. Національна поліція України просить громадян, які стали жертвами цієї шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 695 53 19 або 102

- наголошують у відомстві.

Доповнення

Слідчим вдалось з'ясувати, що шахраї використовували фіктивні токени, відсутні в списку офіційних міжнародних платформ постачальників криптографічних даних через неможливість проходження компанією "S-Group" аудит. Таким чином зловмисники намагались приховати подальший рух активів. 

Зазначається, що саме ці токени вони обіцяли вкладникам як прибуток від інвестування в проєкти, торги на міжнародному валютному ринку "Forex" або інші операції з фінансовими активами.

Крім того, аферисти гарантували своїм клієнтам значні "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників

Нагадаємо

В Нацполіції попереджають, що в мережі інтернет з'явилася нова шахрайська схема, де зловмисники пропонують заробіток в інтернеті за перегляд відео та вподобайки.

Поліція радить з обережністю ставитися до таких пропозицій та уникати підозрілих посилань і передачі персональних даних.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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