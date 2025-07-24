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Финансовая компания ICU освободила "заложников", но может подать в суд против Украины при помощи GLAS

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Компания Investment Capital Ukraine (ICU) пошла навстречу держателям облигаций (бондхолдерам), которые длительное время находились в подвешенном состоянии — так называемых "заложниках" — из-за замороженных выпусков ценных бумаг Loan Participation Notes (LPN) от EMIS Finance B.V.

Финансовая компания ICU освободила "заложников", но может подать в суд против Украины при помощи GLAS

Как сообщает журналист Сергей Лямец, ICU предложила владельцам LPN обменять свои бумаги на собственные — уже реструктурированные, в других траншах — что является настоящим прорывом в глухом противостоянии, которое длилось месяцами. Автор называет этот шаг "джентльменским поступком" и сравнивает с "освобождением заложников". Он не исключает влияние Петра Порошенко на решение ICU.

Loan Participation Notes (LPN) — это специальные долговые инструменты, которые использовались, в частности, для привлечения средств от VIP-клиентов "Альфа-Банка" до полномасштабного вторжения. Они выпускались через голландскую компанию EMIS Finance B.V. с целью обезопасить инвесторов от юридических рисков украинской юрисдикции. Средства, привлеченные через LPN, направлялись обратно в Украину на кредитование, а вкладчики получали прибыль в валюте. После национализации банка выплаты по LPN были заморожены, и владельцы этих бумаг оказались в состоянии правовой неопределенности. Большинство траншей реструктуризировали, но бондхолдеры двух траншей были заблокированы из-за нежелания ICU — их автор называет "заложниками".

По мнению автора, за хорошим поступком ICU, вероятно, стоит прагматический расчет: ICU ищет способы вернуть свои средства, и для этого привлекает скандально известную структуру — Global Loan Agency Services Ltd (GLAS). Именно она может стать новым "трасти" вместо нейтрального BNY Mellon. GLAS специализируется на конфликтах и действует в интересах заказчика.

Как предполагают источники Лямца, ICU готовится к судебному иску против Украины — с требованием компенсировать потери, связанные с национализацией "Альфа-Банка". Это означает, что компания с украинскими корнями фактически пойдет против государства в международной юрисдикции. В этом ей могут помогать международные компании GLAS и Cleary Gottlieb.

В случае такого сценария, ICU могут ждать значительные репутационные потери, или даже персональные санкции — как в Украине, так и в ЕС или Великобритании. Риски усиливаются еще и тем, что юридическим партнером ICU выступает Cleary Gottlieb — компания, которая в свое время создавала соглашение с т.н. варрантами Яресько (инструментами, которые предусматривают сотни миллионов выплат из бюджета Украины при высоком росте ВВП).

Ситуация вызывает серьезные вопросы:

Этично ли украинской компании судиться против собственной страны, которая находится в состоянии войны?

Осознают ли партнеры ICU — в частности GLAS — репутационные последствия своих действий?

Автор напоминает: санкции — это не всегда о фактах, иногда это лишь о решении дать этим фактам ход. В случае подачи иска против Украины, ICU может потерять больше, чем надеется получить. Однако, пока признаков такого сценария нет, и поступок компании ICU является "джентльменским".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
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Европейский Союз
Великобритания
Украина
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