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Фінансова компанія ICU звільнила "заручників", але може піти в суд проти України за допомоги GLAS

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Компанія Investment Capital Ukraine (ICU) пішла назустріч держателям облігацій (бондхолдерам), які тривалий час перебували у підвішеному стані — так званих "заручниках" — через заморожені випуски цінних паперів Loan Participation Notes (LPN) від EMIS Finance B.V.

Фінансова компанія ICU звільнила "заручників", але може піти в суд проти України за допомоги GLAS

Як повідомляє журналіст Сергій Лямець, ICU запропонувала власникам LPN обміняти свої папери на власні — вже реструктуровані, у інших траншах — що є справжнім проривом у глухому протистоянні, яке тривало місяцями. Автор називає цей крок "джентльменським вчинком" і порівнює з "звільненням заручників". Він не виключає вплив Петра Порошенка на рішення ICU.

Loan Participation Notes (LPN) — це спеціальні боргові інструменти, які використовувалися, зокрема, для залучення коштів від VIP-клієнтів "Альфа-Банку" до повномасштабного вторгнення. Вони випускались через голландську компанію EMIS Finance B.V. з метою убезпечити інвесторів від юридичних ризиків української юрисдикції. Кошти, залучені через LPN, спрямовувались назад в Україну на кредитування, а вкладники отримували прибуток у валюті. Після націоналізації банку виплати за LPN були заморожені, і власники цих паперів опинилися у стані правової невизначеності. Більшість траншів реструктуризували, але бондхолдери двох траншів були заблоковані через небажання ICU — їх автор називає "заручниками".

На думку автора, за гарним вчинком ICU, ймовірно, стоїть прагматичний розрахунок: ICU шукає способи повернути свої кошти, і для цього залучає скандально відому структуру — Global Loan Agency Services Ltd (GLAS). Саме вона може стати новим "трасті" замість нейтрального BNY Mellon. GLAS спеціалізується на конфліктах і діє в інтересах замовника.

Як припускають джерела Лямця, ICU готується до судового позову проти України — з вимогою компенсувати втрати, пов’язані з націоналізацією "Альфа-Банку". Це означає, що компанія з українським корінням фактично піде проти держави у міжнародній юрисдикції. У цьому їй можуть допомагати міжнародні компанії GLAS та Cleary Gottlieb.

У випадку такого сценарію, на ICU можуть чекати значні репутаційні втрати, або навіть персональні санкції — як в Україні, так і в ЄС чи Великій Британії. Ризики підсилюються ще й тим, що юридичним партнером ICU виступає Cleary Gottlieb — компанія, яка свого часу створювала угоду з т.зв. варрантами Яресько (інструментами, які передбачають сотні мільйонів виплат з бюджету України при високому зростанні ВВП).

Ситуація викликає серйозні питання:

Чи етично українській компанії судитися проти власної країни, яка перебуває у стані війни?

Чи усвідомлюють партнери ICU — зокрема GLAS — репутаційні наслідки своїх дій?

Автор нагадує: санкції — це не завжди про факти, іноді це лише про рішення дати цим фактам хід. У разі подання позову проти України, ICU може втратити більше, ніж сподівається отримати. Проте, наразі ознак такого сценарію немає, і вчинок компанії ICU є "джентльменським".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Петро Порошенко
Європейський Союз
Велика Британія
Україна
Tesla
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