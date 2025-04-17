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Филиндаш: Цель иностранного капитала - получение в Украине реальных активов, прежде всего земли

Киев • УНН

 • 4462 просмотра

Политолог Евгений Филиндаш считает, что западные страны заинтересованы в получении права собственности на украинскую землю. Он отмечает важность развития реальных секторов экономики Украины.

Филиндаш: Цель иностранного капитала - получение в Украине реальных активов, прежде всего земли

В послевоенный период Украине необходимо развивать реальные секторы экономики. Со своей стороны иностранный капитал и западные страны заинтересованы в получении права собственности на украинскую землю. Об этом пишет политолог Евгений Филиндаш, передает УНН со ссылкой на Obozrevatel

Эксперт акцентирует внимание на спекулятивном характере современной глобальной рыночной экономики.

Это прямое следствие многолетней политики по надуванию финансовых пузырей, в чем особенно преуспели в США. За последние 4 года суммарная стоимость акций американских компаний удвоилась, при этом ВВП за тот же период вырос лишь на 28%. Таким образом, беспрецедентный рост стоимости американских активов был обусловлен не экономическим бумом, а чисто спекулятивными явлениями. Это и есть то самое надувание финансового пузыря, внутри которого пустота: триллионы долларов, вращающиеся на фондовом рынке, не подкреплены реальными ценностями

- отмечает Филиндаш.

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По мнению политолога, такая ситуация приводит к поглощению, с помощью "надутых" денег, экономик целых стран, особенно периферийного капитализма, к которым относится теперь и Украина. "Заработав "из воздуха" миллиарды долларов, их потом обменивают, в частности, на реальные активы - землю, полезные ископаемые, производства. Недаром в Украине несколько лет назад был отменен мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения - одного из немногих богатств страны, оставшихся", - пишет эксперт.

"Будущее экономики Украины после войны и прихода новой власти - не в поглощении ее спекулятивным иностранным капиталом, а в развитии реального сектора и грамотном сочетании социалистических и рыночных элементов в интересах большинства граждан", - резюмирует Филиндаш.

Напомним

Ранее Филиндаш заявлял, что главная цель Трампа - новая индустриализация США. Сейчас страна живет в долг.

Лилия Подоляк

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