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Філіндаш: Мета іноземного капіталу - отримання в Україні реальних активів, насамперед землі

Київ • УНН

 • 5242 перегляди

Політолог Євген Філіндаш вважає, що західні країни зацікавлені у отриманні права власності на українську землю. Він наголошує на важливості розвитку реальних секторів економіки України.

Філіндаш: Мета іноземного капіталу - отримання в Україні реальних активів, насамперед землі

У повоєнний період Україні необхідно розвивати реальні сектори економіки. Зі свого боку іноземний капітал і західні країни зацікавлені в отриманні права власності на українську землю. Про це пише політолог Євген Філіндаш, передає УНН із посиланням на Obozrevatel

Експерт акцентує увагу на спекулятивному характері сучасної глобальної ринкової економіки.

Це прямий наслідок багаторічної політики з надування фінансових бульбашок, у чому особливо досягли успіху в США. За останні 4 роки сумарна вартість акцій американських компаній подвоїлася, при цьому ВВП за той самий період зріс лише на 28%. Таким чином, безпрецедентне зростання вартості американських активів було зумовлене не економічним бумом, а суто спекулятивними явищами. Це і є те саме надування фінансової бульбашки, всередині якої порожнеча: трильйони доларів, що крутяться на фондовому ринку, не підкріплені реальними цінностями

- наголошує Філіндаш.

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На думку політолога, така ситуація призводить до поглинання, за допомогою "надутих" грошей, економік цілих країн, особливо периферійного капіталізму, до яких належить тепер і Україна. "Заробивши "з повітря" мільярди доларів, їх потім обмінюють, зокрема, на реальні активи - землю, корисні копалини, виробництва. Недарма в Україні кілька років тому було скасовано мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення - одного з небагатьох багатств країни, що залишилися", - пише експерт.

"Майбутнє економіки України після війни і приходу нової влади - не в поглинанні її спекулятивним іноземним капіталом, а в розвитку реального сектору і грамотному поєднанні соціалістичних і ринкових елементів в інтересах більшості громадян", - резюмує Філіндаш.

Нагадаємо

Раніше Філіндаш заявляв, що головна мета Трампа - нова індустріалізація США. Зараз країна живе в борг.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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