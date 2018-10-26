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Филарет: "захват храмов" - это основание Москвы для военного вмешательства

Филарет: "захват храмов" - это основание Москвы для военного вмешательства

Киев  •  УНН

 • 11385 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Заявления о "захвате храмов" путем предоставления Украине автокефалии является лишь поводом, который придумывает Москва для того, чтобы вмешаться военной силой. Об сказал на брифинге Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает корреспондент УНН.

"Не столько говорят о предоставлении Томоса, сколько о захвате храмов. Это идет из Москвы. Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться военной силой", - отметил Филарет.

Он напомнил о намерении Москвы вмешаться силой на Донбассе, где поводом была "защита русскоязычного населения".

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"Сейчас хотят придумать новую причину - защита Русской церкви, Московского патриархата, защита православных. Поэтому мы, зная это, не допустим никакого насилия и не дадим оснований для Москвы вмешиваться в наши украинские дела и в нашу церковную жизнь", - пообещал он.

Напомним, ранее Филарет заявил, что никакого насилия после решения Вселенского Патриарха предоставить Украинской церкви Томос об автокефалии не будет.

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Напомним, по мнению Филарета, процесс объединения трех церквей будет быстрым.

Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря с ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), А также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году. 

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Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей дал гарантию, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.

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