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Філарет: "захоплення храмів" - це підґрунтя Москви для військового втручання

Філарет: "захоплення храмів" - це підґрунтя Москви для військового втручання

Київ • УНН

 • 11391 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Заяви про "захоплення храмів" через надання Україні автокефалії є лише приводом, який вигадує Москва для того, щоб втрутитись військовою силою. Про сьогодні сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає кореспондент УНН.

"Не стільки говорять про надання Томосу, скільки про захоплення храмів. Це йде з Москви. Москва готує підґрунтя для того, щоб втрутитись військовою силою", - зазначив Філарет.

Він нагадав про намір Москви втрутитись силою на Донбасі, де приводом був "захист російськомовного населення".

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"Зараз хочуть придумати нову причину – захист Російської церкви, Московського патріархату, захист православних. Тому ми, знаючи це, не допустимо ніякого насилля і не дамо підстав для Москви втручатись в наші українські справи і в наше церковне життя", - пообіцяв він.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що ніякого насильства після рішення Вселенського Патріарха надати Українській церкві Томос про автокефалію не буде.

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Нагадаємо, на думку Філарета, процес об'єднання трьох церков буде швидким.

Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.

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Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.

Українські Національні Новини

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