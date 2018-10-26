Філарет: "захоплення храмів" - це підґрунтя Москви для військового втручання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Заяви про "захоплення храмів" через надання Україні автокефалії є лише приводом, який вигадує Москва для того, щоб втрутитись військовою силою. Про сьогодні сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає кореспондент УНН.
"Не стільки говорять про надання Томосу, скільки про захоплення храмів. Це йде з Москви. Москва готує підґрунтя для того, щоб втрутитись військовою силою", - зазначив Філарет.
Він нагадав про намір Москви втрутитись силою на Донбасі, де приводом був "захист російськомовного населення".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Київська Патріархія закликала утриматися від насилля та захоплення церков
"Зараз хочуть придумати нову причину – захист Російської церкви, Московського патріархату, захист православних. Тому ми, знаючи це, не допустимо ніякого насилля і не дамо підстав для Москви втручатись в наші українські справи і в наше церковне життя", - пообіцяв він.
Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що ніякого насильства після рішення Вселенського Патріарха надати Українській церкві Томос про автокефалію не буде.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос української церкви - Win-win стратегія для всього регіону
Нагадаємо, на думку Філарета, процес об'єднання трьох церков буде швидким.
Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос остаточний та безповоротний: експерт розтлумачив тонкощі отримання автокефалії
Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.