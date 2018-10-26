Філарет: "захоплення храмів" - це підґрунтя Москви для військового втручання

"Не стільки говорять про надання Томосу, скільки про захоплення храмів. Це йде з Москви. Москва готує підґрунтя для того, щоб втрутитись військовою силою", - зазначив Філарет.



Він нагадав про намір Москви втрутитись силою на Донбасі, де приводом був "захист російськомовного населення".



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"Зараз хочуть придумати нову причину – захист Російської церкви, Московського патріархату, захист православних. Тому ми, знаючи це, не допустимо ніякого насилля і не дамо підстав для Москви втручатись в наші українські справи і в наше церковне життя", - пообіцяв він.



Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що ніякого насильства після рішення Вселенського Патріарха надати Українській церкві Томос про автокефалію не буде.

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Нагадаємо, на думку Філарета, процес об'єднання трьох церков буде швидким.



Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.



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Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.