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Филарет требует от Вселенского патриарха "вернуть оригинал решения о ликвидации УПЦ КП"

Киев • УНН

 • 22959 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Глава УПЦ КП Филарет требует от Константинопольского патриарха Варфоломея вернуть ему оригинал постановления собора о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Такое заявление Филарет сделал в понедельник на пресс-конференции в Киеве, пишет УНН.

Филарет требует от Вселенского патриарха "вернуть оригинал решения о ликвидации УПЦ КП"

“Когда мы увидели, что стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. Мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора”, — сказал Филарет.

Он уточнил, что просит вернуть оригинал решения именно о ликвидации Киевского патриархата, а не решение собора, которым была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Филарет также добавил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата, а сам он вынужден был пойти на это решение, которое назвал незаконным.

В начале этого года глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ).

Впоследствии, ПЦУ отреагировала на решение Филарета отозвать подпись.

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