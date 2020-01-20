Филарет требует от Вселенского патриарха "вернуть оригинал решения о ликвидации УПЦ КП"

“Когда мы увидели, что стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. Мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора”, — сказал Филарет.

Он уточнил, что просит вернуть оригинал решения именно о ликвидации Киевского патриархата, а не решение собора, которым была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Филарет также добавил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата, а сам он вынужден был пойти на это решение, которое назвал незаконным.

В начале этого года глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ).

Впоследствии, ПЦУ отреагировала на решение Филарета отозвать подпись.