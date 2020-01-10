ПЦУ відреагувала на рішення Філарета відкликати підпис
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Відкликання підпису під постановою помісного собору, яким в грудні 2018 року було створена Православна церква України (ПЦУ), главою ліквідованого Київського патріархату (УПЦ КП) Філаретом говорить про те, що він став на шлях брехні. Таку заяву зробив заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв’язків, архієпископ Євстратій Зоря, пише УНН.
“Заява Патріарха Філарета про „відкликання підпису“ під Постановою Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 р. про припинення окремого існування УПЦ КП та об’єднання у єдину Помісну Православну Церкву — ще одне свідчення того, що владика встав на шлях неправди... І саме тому всі його намагання протиставити свою волю соборній волі Церкви — знову і знову зазнають поразки”, — написав Зоря.
У ПЦУ також зазначили, що: “Цією черговою заявою лише знову ним самим підтверджується, що Постанову Патріарх Філарет підписував. І всі учасники Собору та всі, хто бачив відеозапис, можуть засвідчити, що робив він це усвідомлено і добровільно”.
“Більше того — заявляючи не раз про те, що він з послідовниками нібито „вийшов з ПЦУ“, владика знову і знову підтверджує як і свою приналежність до ПЦУ, так і дійсність Постанов Помісного Собору УПЦ КП та Об’єднавчого Соброру 15.12.18, на основі яких він сам, разом з усім Київським Патріархатом, стали невід‘ємною частиною Православної Церкви України. Бо як можна „вийти“ — не увійшовши? А якщо увійшов — то на умовах, визначених Собором і Статутом Церкви, а не власною уявою чи мінливим настроєм”, — вказав речник ПЦУ.
“А щодо „відкликання“ — то Постанова Помісного Собору не є договором чи угодою, які можна розірвати. Так само і спадок та ім’я Київського Патріархату належить Помісній Церкві, а не є приватною власністю одного ієрарха, якою він безуспішно прагне розпоряджатися на власний розсуд”, — резюмував Зоря.
Варто нагадати, що глава ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив про відкликання підпису під постановою Об’єднавчого собору, яким в грудні 2018 року було ліквідовано Київський патріархат і створена Православна церква України (ПЦУ).