Філарет відкликав свій підпис під постановами про створення ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Глава ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив про відкликання підпису під постановою Об’єднавчого собору, яким в грудні 2018 року було ліквідовано Київський патріархат і створена Православна церква України (ПЦУ). Про це повідомляється в п’ятницю на сайті пресцентру Київської патріархії, пише УНН.
“Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкликав свій підпис під постановою, так званого, Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року. На цю постанову посилаються чиновники Міністерства культури України, які відмовляються здійснити державну реєстрацію постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2019 року, якою була скасована постанова т.зв. Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року. Через це, Патріарх Філарет повідомив Міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського про відкликання свого підпису під постановою від 15 грудня 2018 року”, — вказано у повідомленні.
В УПЦ КП заявили, що: “Попри численні спроби реєстрації постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2019 року відповідно до вимог частини 11 статті 17 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань“, на жаль, державним секретарем Міністерства культури України Карандаєвим Р. така державна реєстрація не здійснюється”.
Своє рішення Філарет обґрунтував тим, що: “Відкликання підпису, як допустиму юридичну дію, обумовлюю положеннями статей 9 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 22 та 35 Конституції України, — якими унеможливлюється погіршення правового становища громадян України, що реалізовують право на свободу совісті в Київському Патріархаті”.
Варто нагадати, що ПЦУ гарантувала матеріальне утримання та “достойні умови життя” для Філарета після ліквідації УПЦ КП.
Згодом, почесний патріарх Філарет відреагував на рішення Синоду Православної церкви України про створення для нього окремої місії у складі ПЦУ та пожиттєве утримання, сказавши “спасибі, що не викинули 90-річного патріарха на вулицю”.
Також, архієрейський собор ПЦУ закликав Філарета “до примирення і припинення самоізоляції”.
Додамо, що 14 грудня Епіфаній оголосив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ, також ПЦУ затвердила за собою правонаступництво щодо назв УПЦ КП та УАПЦ.