Філарет відкликав свій підпис під постановами про створення ПЦУ

КИЇВ. 10 січня. УНН. Глава ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив про відкликання підпису під постановою Об’єднавчого собору, яким в грудні 2018 року було ліквідовано Київський патріархат і створена Православна церква України (ПЦУ). Про це повідомляється в п’ятницю на сайті пресцентру Київської патріархії, пише УНН.