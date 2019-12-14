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ПЦУ затвердила за собою правонаступництво щодо назв УПЦ КП та УАПЦ

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Архієрейський собор ПЦУ серед своїх постанов зафіксував, у том числі, “правонаступництво, в тому числі щодо назв УПЦ КП та УАПЦ”, пише УНН з посиланням на пресслужбу Православної церкви України.

У четвертому пункті постанов Архиєрейського собору Православної церкви України вказано: “Ухвалити Рішення (додається), про викладення та затвердження Статуту Київської Митрополії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) в новій редакції, чим зафіксувати правонаступництво, в тому числі щодо назв УПЦ КП та УАПЦ”.

Варто також зазначити, що за результатами собору, Митрополит Православної церкви України Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій “Київська Патріархія УПЦ КП” та “Патріярхія УАПЦ”.

Також, 5 грудня, на засіданні Священного Синоду Православної церкви України було розглянуте питання щодо положення Почесного Патріарха Філарета після проведення ліквідації УПЦ Київського патріархату.

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