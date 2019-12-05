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ПЦУ гарантувала матеріальне утримання та "достойні умови життя" для Філарета після ліквідації УПЦ КП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На засіданні Священного Синоду Православної церкви України було розглянуте питання щодо положення Почесного Патріарха Філарета після проведення ліквідації УПЦ Київського патріархату, пише УНН з посиланням на пресслужбу Православної церкви України.

“На засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) 5 грудня 2019 року було розглянуте питання щодо положення Почесного Патріарха Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності у зв’язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації “Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату”, — вказано у повідомленні.

Пресслужба Православної церкви України також вказала, що синод ухвалив наступні рішення:

  • Враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища Почесного Патріарха Філарета після завершення процедури ліквідації релігійної організації “Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату” та враховуючи позицію Почесного Патріарха Філарета — утворити релігійну організацію у складі Православної Церкви України у формі місії.
  • Почесний Патріарх Філарет має право для пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36.
  • Почесний Патріарх Філарет має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.
  • Пожиттєве матеріальне утримання Почесного Патріарха Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється за рахунок відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертв.

“Наголошуємо, що неодноразово поширювані думки, нібито Православна Церква України „бажає викинути Патріарха Філарета на вулицю“ — не відповідають дійсності та безпідставно провокують непорозуміння серед віруючих та у громадськості”, — додали у ПЦУ.

Варто нагадати, що у ПЦУ вірять, що Філарет передумає і повернеться.

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