У ПЦУ вірять, що Філарет передумає і повернеться

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що почесний патріарх Філарет лишається архієреєм Православної церкви України (ПЦУ) до цього часу, тож Священний синод очікує на його повернення. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.