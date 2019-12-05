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У ПЦУ вірять, що Філарет передумає і повернеться

У ПЦУ вірять, що Філарет передумає і повернеться

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що почесний патріарх Філарет лишається архієреєм Православної церкви України (ПЦУ) до цього часу, тож Священний синод очікує на його повернення. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.

Відповідаючи на запитання журналіста, чому почесний патріарх Філарет фактично відійшов від ПЦУ та чи може він повернутись, митрополит Епіфаній відповів, що всередині Православної церкви України його досі вважають своїм архієреєм.

"Нагадаю, що владика Філарет лишається архієреєм ПЦУ до цього часу. Якщо ви зауважили, то під час проведення священних синодів його місце очікує до цього часу. Він самоізолювався, має невеличку кількість прихильників, які оточують його, але ми віримо, що він передумає і надалі буде разом з нами", - розповів Епіфаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній про Філарета: воля однієї людини не буде диктувати умови всій церкві

Так, митрополит вважає, що Філарет має використовувати свій досвід архієрейства для того, щоб допомагати церкві зростати.

"Він є всередині Православної церкви України, і ми вважаємо його своїм архієреєм. Він самоізолювався, а ми очікуємо, що він повернеться до Священного синоду і буде використовувати свій більш ніж півстолітній досвід архієрейства, досвід керування церквою для того, щоб допомагати церкві зростати", - додав Епіфаній.

Нагадаємо, у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його "помісним собором" і постановили відновити діяльність патріархату.

ПЦУ скликала синод через "помісний собор", який провів почесний патріарх Філарет.

Синод ПЦУ констатував втрату прав Філаретом з управління єпархією, але залишив його в її складі.

Після цього Філарет заявив про створення синоду Київського патріархату.

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