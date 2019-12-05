В ПЦУ верят, что Филарет передумает и вернется

Отвечая на вопрос журналиста, почему почетный патриарх Филарет фактически отошел от ПЦУ и может ли он вернуться, митрополит Епифаний ответил, что внутри Православной церкви Украины его до сих пор считают своим архиереем.

"Напомню, что владыка Филарет остается архиереем ПЦУ до сих пор. Если вы заметили, то во время проведения священных синодов его место ожидает до сих пор. Он самоизолировался, имеет небольшое количество сторонников, которые окружают его, но мы верим, что он передумает и в дальнейшем будет вместе с нами", - рассказал Епифаний.

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Так, митрополит считает, что Филарет должен использовать свой опыт архиерейства для того, чтобы помогать церкви расти.

"Он есть внутри Православной церкви Украины, и мы считаем его своим архиереем. Он самоизолировался, а мы ожидаем, что он вернется в Священный синод и будет использовать свой более чем полувековой опыт архиерейства, опыт управления церковью для того, чтобы помогать церкви расти", - добавил Епифаний.

Напомним, во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата.

ПЦУ созвала синод за "поместный собор", который провел почетный патриарх Филарет.



Синод ПЦУ констатировал потерю прав Филаретом по управлению епархией, но оставил его в ее составе.



После этого Филарет заявил о создании Синода Киевского патриархата.



